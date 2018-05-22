Борис Джонсон не исключил ужесточения санкций против России после Brexit

Глава британского МИД Борис Джонсон не исключил ужесточения санкций против России, после того как Британия выйдет из ЕС и сможет действовать самостоятельно, сообщает Bloomberg.

«Я думаю, что эффект от некоторых санкций (США), в частности в отношении некоторых лиц, был сильно заметен, и я это отметил, но у нас есть своя система и собственный подход», — заявил Джонсон.

Глава МИД отметил, что Британия не может разрабатывать собственные санкции, пока находится в Евросоюзе. Однако «когда страна покинет ЕС в марте следующего года, то у нее появится возможность занять более жесткую линию».



Накануне международный комитет палаты общин Великобритании призвал правительство ужесточить санкции против Кремля из-за «российской коррупции» в стране.