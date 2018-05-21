В Британии призвали ужесточить санкции против Кремля из-за «российской коррупции» в стране

Международный комитет палаты общин Великобритании призвал правительство ужесточить санкции против лиц, связанных с российскими государственными структурами. Об этом говорится в докладе «Московское золото: российская коррупция в Великобритании».

В документе сказано, что «использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлем, явно относится к широкомасштабной российской стратегии и имеет последствия для национальной безопасности» Великобритании.

При этом в комитете подчеркнули, что санкции должны быть наложены «на большее число лиц, связанных с Кремлем».

«В том числе с использованием полномочий, описанных в законе о санкциях и противодействии отмыванию денег, а также ввести санкции против лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека», — приводит фрагмент доклада «РИА Новости».

Вместе с тем комитет призвал правительство страны ввести санкции против российского госдолга.

Напомним, что в начале мая депутаты парламента Великобритании приняли «поправку Магнитского», которая соответствует принятому в США одноименному закону, позволяющему замораживать активы и запрещать выдачу виз ряду иностранных чиновников.