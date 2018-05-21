Бречалов распорядился провести конкурс «Команда Удмуртии»

Глава Удмуртии Алекксандр Бречалов подписал распоряжение о проведении конкурса «Команда Удмуртии». Он будет проходить с 21 мая по 25 августа.

Конкурс проводится для «повышения качества кадрового состава системы государственного управления» и «раскрытия потенциала наиболее перспективных и талантливых представителей кадровых резервов», говорится в документе, опубликованном на портале правительства республики.

Конкурс пройдет в три этапа: прием документов, обучающие и оценочные мероприятия и решение практических задач.

Победителей конкурса включат в кадровый резерв Удмуртии.

«Победители конкурса будут привлекаться для реализации приоритетных и инновационных проектов, реализуемых в Удмуртской Республике», — говорится в распоряжении.

Сам Бречалов утвержден председателем экспертного совета конкурса.