Бречалов распорядился провести конкурс «Команда Удмуртии»
Глава Удмуртии Алекксандр Бречалов подписал распоряжение о проведении конкурса «Команда Удмуртии». Он будет проходить с 21 мая по 25 августа.
Конкурс проводится для «повышения качества кадрового состава системы государственного управления» и «раскрытия потенциала наиболее перспективных и талантливых представителей кадровых резервов», говорится в документе, опубликованном на портале правительства республики.
Конкурс пройдет в три этапа: прием документов, обучающие и оценочные мероприятия и решение практических задач.
Победителей конкурса включат в кадровый резерв Удмуртии.
«Победители конкурса будут привлекаться для реализации приоритетных и инновационных проектов, реализуемых в Удмуртской Республике», — говорится в распоряжении.
Сам Бречалов утвержден председателем экспертного совета конкурса.ОбществоВласть Удмуртия
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