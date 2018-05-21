«АК БАРС» Банк запускает новую дебетовую карту Generation

«АК БАРС» Банк сообщает о начале выпуска новой дебетовой карты Mastercard — «АК БАРС Generation».



Карта разработана в нестандартном оригинальном дизайне — она «вертикальная» с ярким цветовым решением. Это первый банковский продукт в новом фирменном стиле «АК БАРС» Банка, запущенном в год празднования 25-летия кредитной организации.

Первыми обладателями новой карты стали победители «Казанского марафона — 2018», титульным спонсором которого выступил ПАО «АК БАРС» Банк. Преимущества карты — повышенный кешбэк 10% за покупки в категории «транспорт» и 5% за покупки в категории «развлечения». Кроме того, держатели карты получают фиксированный процент 5% на остаток денежных средств на карте по итогам месяца (при условии оборота 15 тыс. рублей в месяц). Карта позволяет оплачивать покупки в одно касание с бесконтактной технологией оплаты Mastercard, в том числе с помощью мобильного телефона.

Новый продукт будет особенно интересен молодым людям, ведущим активный образ жизни и интересующимся технологическими инновациями и привлекательными финансовыми предложениями.

Обслуживание карты бесплатно при совершении транзакций от 15 000 рублей в месяц. Снятие наличных без комиссий в своей сети до 750 000 рублей в месяц; в чужой сети по РФ — до 50 000 руб. в месяц. Пополнять карту с карт сторонних банков можно без комиссии на сайте «АК БАРС» Банка.

Заказать карту и ознакомиться с подробными условиями ее выпуска и обслуживания можно на сайте.

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