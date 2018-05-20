Папа Римский объявил о скором назначении 14 новых кардиналов

Папа Римский Франциск заявил, что 29 июня в ходе консистории возведет в кардинальское достоинство 14 иерархов Римско-католической церкви.

Ими станут патриарх Халдейской католической церкви архиепископ Луис Рафаэль I Сако, префект Конгрегации доктрины веры Луис Ладария, генеральный викарий Рима Анджело де Донатис, заместитель госсекретаря Святого Престола по общим делам и специальный папский делегат при Мальтийском ордене Джованни Анджело Беччу, элемозинарий Его Святейшества, или официальный папский раздатчик милостыни Конрад Краевский и т.д.

По словам папы Франциска, включение новых членов в ряды Коллегии кардиналов показывает «нерушимую связь» между Ватиканом и Церквями по всему миру, пишет «РИА Новости».

Последняя консистория, на которой в кардиналы были возведены пять человек, состоялась в Ватикане 28 июня 2017 года.