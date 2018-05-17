Новости технологий

17:27 МСК
Новости раздела
Технологии

РКН заблокировал больше 300 IP-адресов WhatsApp и через час разблокировал их

15:49, 17.05.2018
РКН заблокировал больше 300 IP-адресов WhatsApp и через час разблокировал их
Фото: pxhere.com

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов 329 IP-адресов мессенджера WhatsApp. Об этом сообщил активист Филипп Кулин, отслеживающий пополнение выгрузки реестра.

Как передает «Медуза», некоторые IP-адреса мессенджера были заблокированы по решению Генпрокуратуры 31.27.2018/Ид2971-18. По этому же решению в реестр вносились миллионы IP-адресов хостинг-провайдеров, когда Роскомнадзор пытался заблокировать Telegram.

Отмечается, что IP-адреса WhatsApp были удалены из выгрузки реестра запрещенных сайтов примерно через час после включения.

Ранее РКН снял блокировку с более 3,7 миллиона адресов Google с целью обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов.

ТехнологииТелекоммуникации
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем