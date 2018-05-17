РКН заблокировал больше 300 IP-адресов WhatsApp и через час разблокировал их

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов 329 IP-адресов мессенджера WhatsApp. Об этом сообщил активист Филипп Кулин, отслеживающий пополнение выгрузки реестра.

Как передает «Медуза», некоторые IP-адреса мессенджера были заблокированы по решению Генпрокуратуры 31.27.2018/Ид2971-18. По этому же решению в реестр вносились миллионы IP-адресов хостинг-провайдеров, когда Роскомнадзор пытался заблокировать Telegram.

Отмечается, что IP-адреса WhatsApp были удалены из выгрузки реестра запрещенных сайтов примерно через час после включения.



Ранее РКН снял блокировку с более 3,7 миллиона адресов Google с целью обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов.