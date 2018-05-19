В Самаре открыли музей Эльдара Рязанова

Фото: скриншот

Музей режиссера Эльдара Рязанова открыли в субботу, 19 мая, на его родине в Самаре. Первые экскурсии в музее пройдут уже сегодня.



Музей расположился в здании на улице Фрунзе, 120, построенном в 1899-1902 годах — памятнике архитектуры регионального значения. На первом этаже дома, где будущий режиссер провел первый месяц жизни и куда вернулся в августе 1941 года, создана музейно-мемориальная экспозиция, отражающая факты биографии Рязанова, сообщает «РИА Новости».

Центральное место в экспозиции занимает мемориальная комната семьи режиссера, наполненная предметами, передающими атмосферу времени, когда в ней жил Рязанов.

Согласно концепции, на втором этаже будет располагаться экспозиция, посвященная творчеству Рязанова как режиссера, писателя, поэта, ведущего «Кинопанорамы». На третьем этаже появится кинозал на 100 мест, где будут показывать фильмы Рязанова.



С 20 мая музей будет работать в штатном режиме с 10.00 до 18.00.

Напомним, в Санкт-Петербурге откроют мемориальную доску Василию Теркину, который был персонажем одноименной поэмы Александра Твардовского.

