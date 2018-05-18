Губернатор Ульяновской области приехал на работу на велосипеде

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в пятницу приехал на работу на велосипеде. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

«С удовольствием присоединился к замечательной акции «На работу на велосипеде», которая проходит сегодня по всей стране», — написал глава региона и прикрепил фотографию, где он едет на двухколесном транспорте.

По словам Морозова, во многих муниципалитетах региона сейчас оборудованы велодорожки и велопарковки. В этом году будет разработана стратегия развития велодвижения.

Глава Ульяновской области отметил, что с каждым годом все больше становится людей, выбирающих для передвижения по городу велосипед. В первую очередь следует вовлекать в велодвижение детей, уверен Морозов.

Глава региона также сообщил о планах приобрести в рамках эксперимента для всех школ Ульяновска и Димитровграда велопарковки и обустроить велодорожки.

