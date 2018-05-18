Следком возбудил второе дело из-за призыва взорвать Крымский мост

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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении редактора издания The Washington Examiner Уго Гурдона из-за статьи «Украина должна взорвать Крымский мост Путина».

По данным следствия, он согласовал и разместил статью Тома Рогана в The Washington Examiner, призывающую осуществить подрыв Крымского моста.



«В действиях Уго Гурдона (Hugo Gurdon) усматривается пропаганда терроризма, то есть деятельность по распространению материалов и информации, направленных на формирование у лиц идеологии терроризма, представления о допустимости осуществления террористических актов (ст. 205.2 УК РФ)», — заключили в СК.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело против автора статьи в The Washington Examiner Тома Рогана, в которой он призывает Украину разрушить Крымский мост.