Следком возбудил второе дело из-за призыва взорвать Крымский мост
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении редактора издания The Washington Examiner Уго Гурдона из-за статьи «Украина должна взорвать Крымский мост Путина».
По данным следствия, он согласовал и разместил статью Тома Рогана в The Washington Examiner, призывающую осуществить подрыв Крымского моста.
«В действиях Уго Гурдона (Hugo Gurdon) усматривается пропаганда терроризма, то есть деятельность по распространению материалов и информации, направленных на формирование у лиц идеологии терроризма, представления о допустимости осуществления террористических актов (ст. 205.2 УК РФ)», — заключили в СК.
Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело против автора статьи в The Washington Examiner Тома Рогана, в которой он призывает Украину разрушить Крымский мост.Происшествия
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