Захарова заявила о более чем 133 пострадавших от атак ВСУ за неделю

За минувшую неделю жертвами атак ВСУ стали более 133 человек, в том числе 10 детей, 14 человек погибли. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

По словам Захаровой, Москва регулярно доводит до США сигналы о недопустимости передачи разведывательных данных Украине, однако в ответ на демарши Россия не получает реакции.

Кроме того, представитель МИД отметила, что Россия не будет уклоняться от политического диалога с Грузией, если к нему будут готовы в Тбилиси. Она также заявила, что расширение сотрудничества Великобритании с Киевом направлено на дестабилизацию в регионе.

По словам Захаровой, любые попытки Японии наладить поставки вооружений Украине будут расценены Россией как враждебные действия и повлекут жесткий ответ. Также она заявила, что Запад пытается уйти от ответственности за свои действия, обвиняя Россию в мировом миграционном кризисе.

Ариана Ранцева