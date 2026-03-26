Главу Минэнерго Ставропольского края Ивана Ковалева задержали

Глава Минэнерго Ставропольского края Иван Ковалев был задержан в рамках расследования уголовного дела. Его подозревают в превышении должностных полномочий, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

— Задержан министр энергетики Ковалев в рамках расследования уголовного дела. Он подозревается в превышении служебных должностных полномочий, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что территорию на Черноморском побережье, где расположены дома отдыха для учащихся подведомственного министерству колледжа, передали в коммерческую аренду.



Никита Егоров