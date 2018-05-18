В Госдуме предложили ввести тест на знание ПДД для велосипедистов

Депутат от партии «Единая Россия» Виталий Милонов разработал ряд мер, направленных на снижение числа ДТП с участием велотранспорта. Документ отправлен на имя премьер-министра Дмитрия Медведева.



Депутат предлагает ввести обязательную регистрацию на портале государственных и муниципальных услуг для велосипедистов старше 14 лет, передает RT. Согласно инициативе, владельцам транспортных средств придется пройти электронный тест на знание ПДД.

«По неофициальной статистике, только в Москве и области жертвами ДТП с участием велосипедистов ежегодно становятся сотни людей, в том числе дети», —пояснил Милонов.

Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект о создании механизма по контролю за перерасчетом пенсий и другими ее корректировками.