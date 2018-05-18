В Ираке россиянину вынесли смертный приговор за причастность к ИГ

Суд в Ираке вынес смертный приговор гражданину России, которого признали виновным в причастности к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».



Речь идет о россиянине с фамилией Хассанов, его имя не уточняется, сообщает Arab News со ссылкой на источник.

Отмечается, что за последние несколько месяцев иракские суды приговорили к высшей мере наказания более 300 человек, из которых 100 — иностранцы.

Ранее СМИ сообщили, что суд в Ираке приговорил к пожизненному заключению 19 россиянок. Всех их обвиняют в участии в запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство».