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В Ираке россиянину вынесли смертный приговор за причастность к ИГ

06:26, 18.05.2018
В Ираке россиянину вынесли смертный приговор за причастность к ИГ
Фото: realnoevremya.ru

Суд в Ираке вынес смертный приговор гражданину России, которого признали виновным в причастности к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Речь идет о россиянине с фамилией Хассанов, его имя не уточняется, сообщает Arab News со ссылкой на источник.

Отмечается, что за последние несколько месяцев иракские суды приговорили к высшей мере наказания более 300 человек, из которых 100 — иностранцы.

Ранее СМИ сообщили, что суд в Ираке приговорил к пожизненному заключению 19 россиянок. Всех их обвиняют в участии в запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство».

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