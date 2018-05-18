Доходы Рамзана Кадырова в 2017 году уменьшились на 4,6 млн рублей

Доходы главы Чечни Рамзана Кадырова в 2017 году составили 6,9 млн руб. В 2016-м он заработал на 4,6 млн руб. больше — 11,5 млн руб., следует из декларации о доходах, размещенной на сайте главы и правительства Чеченской Республики.

Согласно данным из документа, у Кадырова в собственности дом площадью 2344,3 кв. м и участок площадью 3668 кв. м.

Также у него, его жены и 11 несовершеннолетних детей в пользовании находится жилой дом площадью 300 кв. м.



Напомним, доход главы Удмуртии Александра Бречалова в 2017 году составил 34 млн рублей против 4,6 млн годом ранее.