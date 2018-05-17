Новости промышленности

15:44 МСК
Новости раздела
Промышленность

У казанского «МВЕН» заказали производство первых 10 аграрных самолетов за 128,9 млн рублей

15:18, 17.05.2018
У казанского «МВЕН» заказали производство первых 10 аграрных самолетов за 128,9 млн рублей
Фото: rostec.ru / Александр Уткин

АО «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина» (входит в холдинг «РТ-Химкомпозит» ГК «Ростех») заказало производство 10 аграрных самолетов Т-500 у казанского ООО «Фирма «МВЕН». Стоимость договора составляет 128,9 млн рублей — 12,9 млн рублей за самолет.

Условия заключенного договора предусматривают выполнение работ по изготовлению, сборке, облету и поставке сельскохозяйственных самолетов Т-500. Комплектующие для самолетов поставит заказчик, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в 2018 году структуры «Ростеха» выпустят 30 экземпляров специализированного воздушного судна для авиахимработ Т-500.

ПромышленностьОПК Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем