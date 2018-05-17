У казанского «МВЕН» заказали производство первых 10 аграрных самолетов за 128,9 млн рублей
АО «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина» (входит в холдинг «РТ-Химкомпозит» ГК «Ростех») заказало производство 10 аграрных самолетов Т-500 у казанского ООО «Фирма «МВЕН». Стоимость договора составляет 128,9 млн рублей — 12,9 млн рублей за самолет.
Условия заключенного договора предусматривают выполнение работ по изготовлению, сборке, облету и поставке сельскохозяйственных самолетов Т-500. Комплектующие для самолетов поставит заказчик, пишет «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что в 2018 году структуры «Ростеха» выпустят 30 экземпляров специализированного воздушного судна для авиахимработ Т-500.ПромышленностьОПК Татарстан
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