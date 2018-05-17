Стал известен список мечетей Татарстана, где пройдут ифтары
Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ) опубликовало список мечетей, доступных для проведения ифтаров.
Всего в перечень входят около 100 мечетей, расположенных в Казани, Зеленодольске, Нижнекамске, Набережных Челнах и т. д.
|В Казани ежедневные ифтары пройдут в следующих мечетях
Адрес
|
Закабанная мечеть имени 1000-летия принятия Ислама
ул. Хади Такташа, 26
|
«Гадел»
Оренбургский проезд, 193
|
Соборная мечеть «Аль-Марджани»
ул. Каюма Насыри, 17
|
«Туган авылым»
ул. Туфана Миннуллина, 14е
|
«Шамил»
ул. Борисковская, 64
|
«Ризван»
ул. Хусаина Мавлютова, 48а
|
«Омет»
ул. Дачная, 3а
|
«Тынычлык»
ул. Мелитопольская, 15
|
«Розовая»
ул. Мазита Гафури, 67
|
«Зангар»
ул. Сары Садыковой, 8
|
«Хузейфа»
ул. Фучика, 52, корп.1
|
«Куддус»
Яснополянский переулок, 16
|
«Гайля»
ул. Джаудата Файзи, 2
|
«Дин Ислам»
ул. Чишмале, 17а
|
«Иман нуры»
ул. Дорожная, 32а, корп. 1
|
«Биста Нуры Габделгаллям»
ул. Пионерская, 5
|
«Ислам»
ул. Вяземская, 28
|
«Ярдэм»
ул. Серова, 4а
|
«Бишбалта»
ул. Клары Цеткин, 14
|
«Жомга»
ул. Ильича, 4
|
«Рамазан»
ул. Окольная, 25б
|
ММРО-Прихода мечеть «Нур-эль-Ислам» ЦРО-ДУМ РТ
ул. Бигиева, 36
|
ММРО-Прихода мечеть «Казан нуры» ЦРО-ДУМ РТ
ул. Амирхана, 3, корп. 2
|
ММРО-Прихода мечети «Салихзян» ЦРО-ДУМ РТ
ул. Бестужева, 66а
Напомним, что VI республиканский ифтар пройдет 26 и 27 мая в Казани.ОбществоКультура Татарстан
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