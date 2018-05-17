Стал известен список мечетей Татарстана, где пройдут ифтары

Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ) опубликовало список мечетей, доступных для проведения ифтаров.

Всего в перечень входят около 100 мечетей, расположенных в Казани, Зеленодольске, Нижнекамске, Набережных Челнах и т. д.

В Казани ежедневные ифтары пройдут в следующих мечетях Адрес Закабанная мечеть имени 1000-летия принятия Ислама ул. Хади Такташа, 26 «Гадел» Оренбургский проезд, 193 Соборная мечеть «Аль-Марджани» ул. Каюма Насыри, 17 «Туган авылым» ул. Туфана Миннуллина, 14е

«Шамил» ул. Борисковская, 64 «Ризван» ул. Хусаина Мавлютова, 48а «Омет» ул. Дачная, 3а «Тынычлык» ул. Мелитопольская, 15 «Розовая» ул. Мазита Гафури, 67 «Зангар» ул. Сары Садыковой, 8 «Хузейфа» ул. Фучика, 52, корп.1 «Куддус» Яснополянский переулок, 16 «Гайля» ул. Джаудата Файзи, 2 «Дин Ислам» ул. Чишмале, 17а «Иман нуры» ул. Дорожная, 32а, корп. 1 «Биста Нуры Габделгаллям» ул. Пионерская, 5 «Ислам» ул. Вяземская, 28 «Ярдэм» ул. Серова, 4а «Бишбалта» ул. Клары Цеткин, 14 «Жомга» ул. Ильича, 4 «Рамазан» ул. Окольная, 25б ММРО-Прихода мечеть «Нур-эль-Ислам» ЦРО-ДУМ РТ ул. Бигиева, 36 ММРО-Прихода мечеть «Казан нуры» ЦРО-ДУМ РТ ул. Амирхана, 3, корп. 2 ММРО-Прихода мечети «Салихзян» ЦРО-ДУМ РТ ул. Бестужева, 66а

Напомним, что VI республиканский ифтар пройдет 26 и 27 мая в Казани.