Пользователи из РФ сообщили о проблемах в работе поисковика Google

Российские пользователи сообщили о сбоях в работе поисковой системы Google.

Как сообщается на сайте сервиса Downdetector, неполадки в работе поисковика начались примерно после 07.00 мск и продолжаются до сих пор.

Так, 68% испытывают проблемы со входом на сайт сервиса, еще 31% наблюдают сбои при попытке входа в аккаунт Google. Проблемы испытывают жители Москвы, Казани, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Оренбурга, Уфы, Перми и т. д.

Ранее РКН снял блокировку с более 3,7 млн адресов Google с целью обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов.