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Дмитрия Анисимова освободили от обязанностей депутата Казгордумы

09:24, 16.05.2018

На заседании Казгордумы от обязанностей депутата освободили Дмитрия Анисимова, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее Анисимова назначили руководителем Комитета ЖКХ.

Напомним, Искандер Гиниятуллин покинул должность председателя Комитета ЖКХ исполкома Казани. Он в качестве заместителя руководителя исполкома сосредоточится на стратегических задачах мэрии.

ОбществоВласть Татарстан
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