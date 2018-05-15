В Пензе директором департамента ЖКХ назначили Максима Иванкина

Заместитель директора МУП «Пензадормост» Максим Иванкин назначен директором департамента ЖКХ Пензы. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.



Отмечается, что Иванкин приступил к своим новым обязанностям с 14 мая. Замдиректора МУП «Пензадормост» будет отвечать за эффективное использование и контроль за соблюдением действующего законодательства в сфере эксплуатации и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры города.