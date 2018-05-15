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В Пензе директором департамента ЖКХ назначили Максима Иванкина

15:31, 15.05.2018
В Пензе директором департамента ЖКХ назначили Максима Иванкина
Фото: скриншот yandex.ru

Заместитель директора МУП «Пензадормост» Максим Иванкин назначен директором департамента ЖКХ Пензы. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

Отмечается, что Иванкин приступил к своим новым обязанностям с 14 мая. Замдиректора МУП «Пензадормост» будет отвечать за эффективное использование и контроль за соблюдением действующего законодательства в сфере эксплуатации и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры города.

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