Махмуд Аббас объявил трехдневный траур в связи с гибелью палестинцев

Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур в связи с гибелью десятков палестинцев и всеобщую забастовку по случаю семидесятой годовщины Накбы (национальной катастрофы).

Акции протеста проходят в секторе Газа. Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным Министерства здравоохранения Палестины, число погибших достигло 52 человек, еще более 2,4 тысячи получили ранения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местное издание.

Ранее сообщалось, что в столкновениях палестинцев с израильскими войсками в секторе Газа погиб 41 человек. Еще 1,7 тысячи человек пострадали.