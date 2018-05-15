Работники Google начали увольняться в знак протеста против сотрудничества с Пентагоном

Около десяти работников решили уволиться из компании Google из-за сотрудничества с Пентагоном в рамках программы Project Maven.

По программе Project Maven Google разрабатывает для американских военных искусственный интеллект, который мог бы анализировать видео с беспилотников и автоматически отделять неживые объекты от людей.

Отмечается, что сотрудники высказались о смертельной опасности из-за беспилотников. Кроме того, по их мнению, Google вообще не должна работать над военными проектами, передает «Медуза».

Напомним, таксисты Казани присоединились к всероссийской забастовке и устроили 10 апреля бойкот крупным сервисам-агрегаторам и не принимали от них заказы.