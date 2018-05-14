Казанский «Барс» продлил контракты с тремя хоккеистами

Казанский «Барс» продлил контракты с тремя своими хоккеистами. Еще на два года в команде остаются защитники Николай Богатов и Константин Лучевников, а также нападающий Артем Валеев.

В минувшем сезоне Николай Богатов провел за «Барс» 40 игр в ВХЛ и набрал 5 очков (2+3). Артем Валеев провел в Казани 28 игр и набрал 8 очков (2+6). А Константин провел за «Барс» 52 игры в ВХЛ и набрал 6 очков (0+6) при показателе полезности «+3».

Напомним, что в сезоне 2017/2018 Высшей хоккейной лиги казанский клуб занял 18-е место и с 68 очками не попал в плей-офф.