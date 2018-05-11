Минниханов вывел из состава республиканского оргкомитета «Россия 2018» Вафина и Фаттахова

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о внесении изменений в состав республиканского организационного комитета «Россия 2018». Соответствующий документ от 11 мая опубликован на сайте главы РТ.

Так, из состава выведены исполнительный директор ТНВ, экс-министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, премьер-министр Дагестана, бывший министр экономики РТ Артем Здунов, экс-министр здравоохранения РТ Адель Вафин, глава исполкома Актанышского района РТ, бывший глава Минобрнауки РТ Энгель Фаттахов и экс-председатель совета муниципальных образований РТ Минсагит Шакиров.

Вместо них в состав оргкомитета введены глава Минкультуры РТ Ирада Аюпова, министр здравоохранения Марат Садыков, глава Минэкологии РТ Александр Шадриков, а также по согласованию председатель совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин и начальник Росгвардии по РТ Рустем Гумеров.

Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о создании оперативного штаба по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу — 2018 в Казани.