Песошин создал оперативный штаб по подготовке и проведению ЧМ-2018 в Казани

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о создании оперативного штаба по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу — 2018 в Казани. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

Главой штаба назначен руководитель аппарата кабмина РТ Шамиль Гафаров.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов провел расширенное заседание, посвященное вопросам обеспечения безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Казани.