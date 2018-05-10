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Песошин создал оперативный штаб по подготовке и проведению ЧМ-2018 в Казани

11:31, 10.05.2018 Сюжет:  ЧМ-2018 по футболу в России
Песошин создал оперативный штаб по подготовке и проведению ЧМ-2018 в Казани
Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о создании оперативного штаба по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу — 2018 в Казани. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

Главой штаба назначен руководитель аппарата кабмина РТ Шамиль Гафаров.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов провел расширенное заседание, посвященное вопросам обеспечения безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Казани.

СпортФутбол Татарстан
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