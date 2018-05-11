В Ульяновской области собираются создать экотехнопарк для компаний, которые перерабатывают отходы

В Ульяновской области намерены создать инновационный экотехнопарк для компаний, осуществляющих переработку отходов. Об этом заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.



«На сегодняшний день мы рассмотрели часть площадок, которые готовы разместить у себя резидентов, занимающихся переработкой отходов. Этот бизнес разбросан хаотично по региону, а экотехнопарк объединит их в одном месте. Мы можем рассматривать его как особую экономическую зону с теми же преференциями, которые даем резидентам в том же Чердаклинском районе. Если мы будем стимулировать этот бизнес, он ответит нам тем же. Компании готовы заходить на жилые комплексы, спальные районы, принимать отходы, которые сегодня вывозятся на те же полигоны», — цитирует его пресс-служба правительства региона.

Накануне в Общественной палате предложили создать единого федерального оператора для решения проблемы с отходами.