Рослесхоз опроверг информацию о запрете жарить шашлыки во время ЧМ-2018

Ограничения в рамках особого противопожарного режима в регионах определяют местные власти, и эти меры не являются обязательными для исполнения по всей стране. Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) разъяснило введение особых противопожарных режимов.



Отмечается, что информация СМИ о запрете на использование мангалов в регионах, где будут проводиться мероприятия чемпионата мира по футболу 2018 года, не соответствует действительности.

«Особый противопожарный режим вводится в случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления. Таким образом, инициатива запрета использования мангалов и приготовления шашлыков, которая, например, исходит от Нижегородской области как субъекта Российской Федерации, не носит обязательного характера для всей страны», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что в городах, где пройдут матчи ЧМ-2018, будет введен особый противопожарный режим. Он предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы, муниципальные власти в большинстве регионов не разрешают в том числе и пикники с шашлыками на мангалах.