Лидер «Уфы» Дмитрий Стоцкий переходит в «Краснодар»

«Уфа» и «Краснодар» близки к завершению сделки по переходу полузащитника Дмитрия Стоцкого,сообщает «Спорт-Экспресс». Переход может быть завершен в течение ближайшей недели, утверждает издание. Стоцкий имеет действующий контракт с уфимцами, сумма трансфера составит около 1,5 миллиона евро.



В нынешнем чемпионате России 28-летний полузащитник провел 28 матчей, в которых забил три гола и отдал восемь голевых передач.

Дмитрий стал одним из лидеров команды, он дирижер атак и мастер исполнения штрафных. Трижды (май 2015 г., август 2015 г. и май 2017 г.) футболист признавался болельщиками лучшим игроком команды.

Ожидается, что Стоцкий проведет фотосессию с болельщиками 13 мая. В этот день он не сможет выйти на поле в последней игре сезона против «Тосно», так как получил четвертую желтую карточку.

