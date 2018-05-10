На время тура кубка ЧМ-2018 в Казани запретят проезд перед Центральным стадионом

В Казани с 17 по 19 мая пройдет тур кубка чемпионата мира по футболу — 2018.

В связи с этим с 10.00 17 мая до 20.00 19 мая вводится ограничение движения в районе проезда на площадь перед Центральным стадионом с улицы Ташаяк, Кремлевской набережной, площади Тысячелетия, говорится в постановлении, опубликованном в сборнике документов мэрии.

Напомним, что 1 мая в Россию привезли кубок чемпионата мира по футболу.