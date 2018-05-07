Путин распорядился ликвидировать все несанкционированные свалки

В новом майском указе президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить эффективное обращение с отходами производства и ликвидировать все выявленные свалки в границах городов.



Президент распорядился снизить загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах и повысить качество питьевой воды для населения.

Правительству также предстоит заняться экологическим оздоровлением водных объектов, в том числе Волги, сохранить уникальные водные системы — Байкал и Телецкое. Отмечается, что к 2024 году необходимо создать не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий.

Ранее Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Отмечается, что указ принят в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны.