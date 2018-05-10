74-летний казанец отдал виртуальной невесте почти 5 млн рублей

В Казани возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшим признан 74-летний мужчина, который лишился денег после виртуального знакомства.

По данным полиции, общение пенсионера в сети Интернет с незнакомкой, которая представилась 33-летней жительницей Марий Эл, протекало бурно. Дама настолько вскружила мужчине голову, что он по телефону сделал ей предложение о браке. Та согласилась, но дальше стала придумывать причины финансового характера, которые мешали встрече и свадьбе.

Будущий муж, разумеется, предложил помощь и перечислил на банковские карты «невесте» 67,7 тысяч евро (в рублях — 4 млн 786 тысяч), после чего дама перестала выходить на связь.

На данный момент следствием установлено, что на связь с потерпевшим мошенница выходила по номеру, зарегистрированному в Москве.