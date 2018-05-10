«Спорт FM» получила иск на 33,1 миллиона рублей за освещение Олимпиады в Пхенчхане

Владелец исключительных прав на теле- и радиотрансляции Олимпийских игр в Корее, «Телеспорт», подал иск в Арбитражный суд Москвы на 33,1 млн рублей к учредителю радиостанции «Спорт FM» — компании «Медиа спорт».

Согласно заявлению, «Спорт FM» вела трансляции Игр, чем нанесла ущерб обладателю исключительных прав — компании «Телеспорт». Иск подан на сумму 33,1 млн рублей, равные стоимости прав на радиотрансляции мероприятия, сообщает RNS.

В «Спорт FM» не согласились с требованиями и пояснили, что не использовали звуковое сопровождение или изображение, а рассказы не являются трансляцией.

Ранее ФИФА сообщила, что Первый канал, «Россия 1» и «Матч ТВ» получили права на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году. Кроме того, они транслировали Олимпийские игры 2018 года.