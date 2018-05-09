В Брюсселе эвакуировали вокзал из-за звуков фейерверков

Южный вокзал Брюсселя эвакуировали из-за хлопков. Об этом сообщает местное издание Sudinfo со ссылкой на полицию.



Уточняется, что из-за звуков, похожих на взрывы, на вокзале началась паника. Сотрудники правоохранительных органов приняли решение эвакуировать вокзал. После проверки выяснилось, что в здании кто-то использовал фейерверки.

На данный момент станция функционирует в обычном режиме.



Напомним, что в ночь со 4 на 5 апреля в Набережных Челнах эвакуировали персонал и пассажиров ж/д вокзала после звонка о заложенной бомбе. После проверки выяснилось, что взрывчатых веществ или взрывных устройств на территории нет.