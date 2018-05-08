Российские рекламодатели научились обманывать Google

Американская Google Inc. официально заявила, что рекламодатели из России обманывают ее систему размещения контекстной рекламы. По словам представителей компании, именно поэтому в поиске появляется реклама запрещенных товаров и услуг.

В Google пояснили, что рекламу проверяет самообучающаяся автоматическая система модерации. Если при такой фильтрации сообщение покажется сомнительным, оно будет проверено вручную, передает «РБК».

Отмечается, что недобросовестные рекламодатели настраивали адреса веб-страниц так, что при переходе по объявлениям с IP-адресов, принадлежащих Google, на этих страницах отображался «приемлемый с точки зрения закона контент». Но со всех других IP-адресов пользователь перенаправлялся на сайт онлайн-казино «Вулкан».

Ранее стало известно, что ФАС возбудила дело в отношении Google из-за распространения контекстной рекламы онлайн-казино «Вулкан».