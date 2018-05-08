В России 21 мая стартуют продажи Huawei P20 Pro в «сумеречном» цвете

В России с 21 мая начнутся продажи Huawei P20 Pro в новом «сумеречном» цвете. Смартфон доступен для предзаказа с 7 мая, сообщили в компании Huawei.

Официальное название цвета нового китайского флагмана — Twilight. Он представляет собой специально разработанный компанией Pantone Inc градиент от темно-зеленого до фиолетового. Этот «эффект хамелеона» заметен при различном уровне освещенности и угле обзора, передает РГ.

Смартфон работает на процессоре Kirin 970 с 6 Гб оперативной памяти. Цена на аппарат с накопителем на 128 Гб составит около 55 тысяч рублей.



Гаджет также обладает экраном диагональю 6,1 дюйм и тройной камерой от Leica: 40 Мп (цветная), 20 Мп (черно-белая) и 8 Мп (цветная).

Напомним, что до презентации P20 Pro, которая состоялась 27 марта, стало известно, что по итогам февраля доля проданных смартфонов Huawei и Honor в России впервые превысила долю гаджетов Apple.