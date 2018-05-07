Путин назвал приоритетные задачи нового срока

Президент России Владимир Путин, официально вступивший в должность, назвал среди приоритетных задач нового президентского срока социальную политику, повышению качества образования и здравоохранения, поддержка материнства и детства.

«Будем активно проводить современную социальную политику, настроенную на нужды каждого человека, каждой российской семьи, повышать качество образования и здравоохранения. Особое внимание уделим поддержке традиционных семейных ценностей, материнства и детства, чтобы в России рождалось как можно больше желанных, здоровых, умных, талантливых малышей», — заявил президент.



Ранее Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Срок его полномочий продлится 6 лет.