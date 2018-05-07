Владислав Третьяк поздравил альметьевский «Нефтяник» с бронзовыми наградами ВХЛ

В адрес хоккейного клуба «Нефтяник» поступило поздравительное письмо за подписью президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка

«Общероссийская общественная организация «Федерация хоккея России» сердечно поздравляет игроков, тренерский состав и руководителей хоккейного клуба «Нефтяник» г. Альметьевск. А также всех болельщиков вашего клуба с завоеванием бронзовых медалей Всероссийского соревнования среди мужских команд «Чемпионат высшей хоккейной лиги» сезона 2017/2018.

Желаем вашему клубу дальнейших спортивных успехов и красивых побед на ледовых полях России», — говорится в официальном письме.

Напомним, что АХК «Нефтяник» в сезона 2017/2018 ВХЛ занял третью строчку в регулярном чемпионате, где набрал 108 очков. В плей-офф Кубка Петрова альметьевцы уступили петербуржскому «СКА-Нева» на стадии полуфинала.