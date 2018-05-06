США запретили Украине использовать комплексы Javelin в Донбассе

Фото: commons.wikimedia.org / Ben Houtkooper 34th Red Bull Infantry Division

США запретили украинским военным применять ракетные противотанковые комплексы Javelin в Донбассе. Об этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире канала "Прямой".

«Условие — не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения», — заявил он.

При этом Тука отметил, что запрет могут отменить «в любой момент».

«Я предполагаю, что в случае, как в народе говорят, горловой ситуации мы получим разрешение со стороны США использовать всего лишь два-три этих комплекса. И это собьет спесь с врага на довольно длительный срок», — добавил Тука.

Ранее в Вашингтоне подтвердили передачу Украине противотанковых комплексов Javelin.