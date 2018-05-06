США запретили Украине использовать комплексы Javelin в Донбассе
США запретили украинским военным применять ракетные противотанковые комплексы Javelin в Донбассе. Об этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире канала "Прямой".
«Условие — не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения», — заявил он.
При этом Тука отметил, что запрет могут отменить «в любой момент».
«Я предполагаю, что в случае, как в народе говорят, горловой ситуации мы получим разрешение со стороны США использовать всего лишь два-три этих комплекса. И это собьет спесь с врага на довольно длительный срок», — добавил Тука.
Ранее в Вашингтоне подтвердили передачу Украине противотанковых комплексов Javelin.ПромышленностьОПК
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