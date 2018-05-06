Слепоглухой путешественник из Британии проведет в Казани тренинг для слабовидящих

В течение трех дней с 6 по 9 мая слепоглухой британский путешественник Тони Джайлз пробудет в Казани. Встреча с Джайлзом состоится 7 мая в Республиканской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих.

Джайлз расскажет о себе, путешествиях и поделится опытом организации работы со здоровыми людьми по преодолению барьеров и стереотипов в отношении инвалидности. Расскажет, как взаимодействовать с людьми с проблемами зрения и слуха, передает «Татар-информ».

Тони Джайлз в одиночку путешествует по всему миру. Он посетил 127 стран мира за 18 лет, несмотря на 80-процентную потерю слуха и полное отсутствие зрения. Британский путешественник обходится без слухового аппарата, а также в декабре 2008 года перенес трансплантацию почек.