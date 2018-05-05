В Госдуме призвали «не играть в угадайку» о кандидатуре нового премьер-министра РФ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал «не играть в угадайку» о кандидатуре нового премьер-министра РФ, а дождаться решения президента Владимира Путина.

«Любые предположения относительно того, кто станет новым председателем правительства, — это лишь домыслы, потому что последнее слово в любом случае будет за главой государства», — сказал он.

По его словам, ни один эксперт на данный момент не может со стопроцентной уверенностью назвать фамилию главного кандидата на этот пост.

«Поэтому предлагаю не играть в угадайку, а просто дождаться, пока президент назовет его. Так или иначе я более чем уверен, что это будет достойный человек», — цитирует Толстого ТАСС.

Ранее стало известно, что Путин может предложить кандидатуру премьер-министра сразу после инаугурации.