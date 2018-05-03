Губернатор Нижегородской области поручил обсуждать с гражданами Стратегию-2035 в течение всего лета

Сегодня губернатору Нижегородской области Глебу Никитину передали проект стратегии развития региона — Стратегию-2035. Он поручил провести широкое обсуждение с жителями области на протяжении всего лета.

Глава Минэкономразвития области Игорь Норенков рассказал, что сейчас заканчивается разработка ресурса, на котором будет размещен проект.

«Стратегия будет обсуждаться на самых разных площадках — и в Нижнем Новгороде, и в других городах региона», — приводит слова министра пресс-служба правительства региона.

Никитин отметил, что в разработке проекта Стратегии-2035 участвовали 500 человек в составе 18 экспертных групп.