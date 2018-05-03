Хакер из Череповца пытался взломать сайт госструктур Татарстана и не смог

Житель Череповца пытался взломать сайт Государственной интегрированной системы телекоммуникаций Татарстана.



Мужчина запустил вредоносную программу, которую заблокировала защитная система сайта. Хакера-неудачника вычислили сотрудники отдела по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий. Теперь череповчанину грозит до 4 лет колонии, пишет Cpv.ru.

Добавим, что на итоговой коллегии Минсвязи Татарстана глава ведомства Роман Шайхутдинов рассказал, что в 2017 году сайты госструктур РТ пытались атаковать больше 8 млн раз. Все атаки были «своевременно отражены».