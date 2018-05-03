Новости происшествий

09:32 МСК
Новости раздела
Происшествия

Хакер из Череповца пытался взломать сайт госструктур Татарстана и не смог

07:42, 03.05.2018 2
Хакер из Череповца пытался взломать сайт госструктур Татарстана и не смог
Фото: pixabay.com

Житель Череповца пытался взломать сайт Государственной интегрированной системы телекоммуникаций Татарстана.

Мужчина запустил вредоносную программу, которую заблокировала защитная система сайта. Хакера-неудачника вычислили сотрудники отдела по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий. Теперь череповчанину грозит до 4 лет колонии, пишет Cpv.ru.

Добавим, что на итоговой коллегии Минсвязи Татарстана глава ведомства Роман Шайхутдинов рассказал, что в 2017 году сайты госструктур РТ пытались атаковать больше 8 млн раз. Все атаки были «своевременно отражены».

ПроисшествияТехнологииITТелекоммуникации
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08:53
    чегож из 8 милионов выбрали неуча из Череповца?
    Ответить
  • Анонимно 09:06
    Да! Эта новость не о силе защиты сайта, а скорее о криворукости отдельно взятого хакера.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также