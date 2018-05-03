Самой популярной японской маркой автомобилей в России стала Toyota

По итогам I квартала 2018 года самой популярной японской маркой машин в России стала Toyota. За указанный период был продан 19 051 автомобиль, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Далее идет Nissan с показателем 16 885 машин. Тройку лидеров замыкает Mitsubishi (6 967).

Самыми популярными моделями машин из Японии стали Toyota Rav4 (6 646) и Toyota Camry (6 021), пишет «Лайф» со ссылкой на «Автостат».

Hанее сообщалось, что в I квартале 2018 года россияне потратили на покупку новых автомобилей 498 млрд рублей.