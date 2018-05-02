МЧС Татарстана предупредило о тумане и грозе с сильным ветром

МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре с 18 часов 2 мая до 18 часов 3 мая.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и утром местами по республике и в Казани ожидается туман. Также ночью и днем возможна гроза с кратковременным усилением юго-восточного ветра с порывами до 21 м/с.



Напомним, что сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов республики дождь, местами с грозой. Максимальная температура воздуха днем составит от +15°С до +20°С.