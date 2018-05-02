Сегодня в Татарстане ожидаются дожди с грозой и до +26

В среду, 2 мая, в Республике Татарстан ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов РТ дождь, местами с грозой.

Ветер юго-восточный слабый до умеренного, при грозе кратковременные усиления до 18 м/с.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +15°С до +20°С, на крайнем юге и юго-западе — от +21°С до +26°С, на крайнем севере и северо-востоке РТ — от +9°С до +14°С.

В Казани днем ожидается от +15°С до +20°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха также составит от +9°С до +14°С.

Ранее МЧС Татарстана предупредило о тумане и грозе с сильным ветром.