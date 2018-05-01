В первомайских мероприятиях в России приняли участие более 3,4 миллиона человек
Более 3,4 млн человек приняли участие в первомайских праздничных мероприятиях в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«1 мая в более чем 2100 городах и населенных пунктах России состоялось свыше 3300 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 3,4 млн человек», — приводит ее слова пресс-служба ведомства.
Волк отметила, что существенных нарушений общественного порядка при проведении праздничных демонстраций и шествий не выявлено.
Всего для обеспечения правопорядка были задействованы свыше 47 тыс. сотрудников органов внутренних дел.
Ранее сообщалось, что в Париже во время первомайского шествия произошли беспорядки.Общество
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