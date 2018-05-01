МЧС Татарстана предупредило о тумане и грозе с сильным ветром
МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре с 18 часов 1 мая до 18 часов 2 мая.
По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан»: ночью и утром местами по республике и в Казани ожидается туман. Также ночью и днем возможна гроза с кратковременным усилением юго-восточного ветра с порывами до 18 м/с.
Напомним, что сегодня в Татарстане, по прогнозу синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможна гроза и небольшой дождь. Воздух в дневные часы прогреется до +16°С.Общество Татарстан
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