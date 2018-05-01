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Пашинян: Россия останется стратегическим союзником Армении

16:57, 01.05.2018
Пашинян: Россия останется стратегическим союзником Армении
Фото: скриншот видео youtube.com

Россия и Армения останутся стратегическими союзниками. Об этом заявил лидер оппозиции Армении Никол Пашинян на заседании парламента страны.

«Мы считаем Россию стратегическим союзником, наше движение не создает для этого угроз», — заявил он.

Он отметил, что если его выберут премьер-министром Армении, то страна останется членом ЕАЭС и ОДКБ, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Никол Пашинян стал единственным кандидатом на пост премьера Армении.

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