В центре Еревана вновь начался митинг оппозиционеров
В центре Еревана вновь начался многотысячный митинг во главе с лидером протестного движения Николом Пашиняном.
Ранее колонна оппозиционеров прошла от площади Нжде по центральным улицам армянской столицы. Митингующие держат национальные флаги, а также разные плакаты, в том числе плакат «Россия Армения дружба навсегда», сообщает «РИА Новости».
Напомним, президент Армении Армен Саркисян накануне заявил, что последние внутриполитические события показали наличие в стране гражданского общество, смелых и гордых граждан.Общество
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