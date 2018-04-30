В центре Еревана вновь начался митинг оппозиционеров

В центре Еревана вновь начался многотысячный митинг во главе с лидером протестного движения Николом Пашиняном.

Ранее колонна оппозиционеров прошла от площади Нжде по центральным улицам армянской столицы. Митингующие держат национальные флаги, а также разные плакаты, в том числе плакат «Россия Армения дружба навсегда», сообщает «РИА Новости».

Напомним, президент Армении Армен Саркисян накануне заявил, что последние внутриполитические события показали наличие в стране гражданского общество, смелых и гордых граждан.