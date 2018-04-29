Президент Армении объяснил протесты в стране накопившимися за годы проблемами

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что последние внутриполитические события показали наличие в стране гражданского общество, смелых и гордых граждан.

Он отметил, что массовые акции протеста в Армении стали «результатом накопившихся в течение долгих лет проблем». «Эти проблемы имели адресата, но не были решены, будь то коррупция, социальная несправедливость, отсутствие видения о будущем у молодежи, несмотря на их талант. Есть еще другие факторы, к примеру, недостаток диалога между правительством и гражданами», — цитирует Саркисяна «Интерфакс».

Напомним, в Ереване продолжаются митинги под руководством лидера оппозиционного движения Армении Никола Пашиняна.