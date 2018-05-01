В Татарстане сегодня ожидается туман и до +16

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В Татарстане сегодня, 1 мая, облачно с прояснениями. Утром дождь, местами возможна гроза; в отдельных районах туман. Днем местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В республике максимальные температуры воздуха днем +11°С +16°С.

В Казани столбики термометра покажут от 13 до 15 градусов выше ноля. В Набережных Челнах от +11°С до +14°С.

Ранее ГУ МЧС России по Республике Татарстан предупредило об ухудшении погодных условий 1 мая.